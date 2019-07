Non solo Juve su Dani Alves: tre big sfidano i bianconeri

Tutti pazzi per Dani Alves. Il terzino brasiliano è uno dei giocatori più ricercati in questo momento. Merito di un percorso in Copa America a dir poco strepitoso. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giocatore, da poco svincolatosi dal Paris Saint-Germain, si sarebbe offerto alla Juventus, sua ex squadra. Tuttavia, i bianconeri non sarebbero l’unica opzione per lui. Infatti, il Mundo Deportivo afferma che ci sarebbero addirittura tre club inglesi interessati a Dani Alves. Il primo è il Manchester City dell’ex allenatore ai tempi del Barcellona, Pep Guardiola. Il secondo è il Tottenham di Mauricio Pochettino, impegnato in un derby con la terza candidata, l’Arsenal di Unai Emery.