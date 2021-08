Norvegia, 12 calciatori del Brann fanno sesso sul prato e negli spogliatoi

Scandalo per quello che è successo in Norvegia

Scandalo in Norvegia dopo quello che è successo a Bergen nella notte di martedì scorso. Dodici calciatori del Brann, club di prima divisione che ha un passato importante con partecipazione nelle coppe europee e vinto anche trofei importanti in Patria, hanno organizzato un'orgia facendo sesso sul prato dello stadio di casa e persino negli spogliatoi secondo quanto riferisce il giornale locale Bergens Tidende. Dopo la cena per la presentazione dei nuovi arrivati, i giocatori, insieme a quattro ragazze, hanno deciso di recarsi allo stadio del club facendo sesso sul prato e negli spogliatoi del Brann Stadion che ha una capienza di 17 mila posti. Le telecamere a circuito chiuso, hanno immortalato la scena e i giocatori sono rimasti dalla mezzanotte alle 5 del mattino. Oltre ai rapporti sessuali con le ragazze, le telecamere hanno registrato gare sul prato senza indumenti dei presenti. Le ragazze avevano tra i 20 e i 22 anni. Il club è intervenuto duramente contro i 12 calciatori ma pare che saranno convocati per la partita di domenica prossima. Il Brann è ultimo in classifica con 7 punti dopo 14 turni.