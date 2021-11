Norvegia, arresto cardiaco in campo a calciatore del Sogndal

Scene drammatiche come quelle di Eriksen

Il centrocampista del Sogndal Emil Palsson ha avuto un attacco cardiaco durante una partita della sua squadra. Tutto è avvenuto al 12 ° minuto della gara della seconda divisione norvegese tra le il Sogndal e lo Stjordals Blink. La squadra di casa conduceva 1-0 al momento in cui il calciatore islandese si è accasciato. Fortunatamente i medici sono riusciti a rianimarlo, ma il 28enne è stato portato in ospedale. Secondo TV2.no, il centrocampista era cosciente quando è stato caricato sulla barella e trasportato con l'elicottero in ospedale. La partita è stata sospesa e poi rinviata a data da destinarsi. Per gli spettatori allo stadio e per i giocatori in campo, è stato come rivivere l'incubo dell'arresto cardiaco occorso a Christian Eriksen all'Europeo.