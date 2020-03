Norwich batte Tottenham ai rigori, il segreto del portiere Krul: nomi e abitudini degli Spurs sulla… bottiglietta

Tim Krul, eroe per una sera. Il portiere del Norwich è stato grande protagonista della vittoria dei suoi contro il Tottenham in FA Cup. Successo ai rigori per la sua squadra, grazie anche al segreto rivelato pochi istanti dopo la fine della lotteria dei calci piazzati.

Come riporta il Mirror, Krul ha mostrato la sua bottiglietta speciale per bere acqua e… ricordarsi nomi e abitudini dei tiratori del Tottenham. “Quando ottieni questo risultato, ti ricordi perché l’hai fatto. Fin da quando sei un giovane ragazzo sogni sempre di parare rigori (a Parrott e Fernandes ndr). E finalmente è successo. Io e il mio allenatore facciamo sempre i ‘compiti a casa’ e sono davvero felice di essere riuscito a salvare i rigori e portare la squadra al turno successivo”.