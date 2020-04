Norwich, la lezione di Krul: “I calciatori vivono in una bolla. Questa emergenza forse aiuterà a capire le cose importanti…”

Di recente è passato alla cronaca per la sua borraccia con i nomi dei rigoristi avversari utili per parare i tiri dal dischetto, adesso, Tim Krul manda un messaggio importante relativamente all’emergenza coronavirus e al modo di approcciare alla vita da parte dei calciatori.

In un’intervista rilasciata al Telegraph, il portiere del Norwich ha raccontato come trascorre il tempo in quarantena e non solo: “I giocatori di calcio vivono in una bolla. Forse questa crisi ci aiuterà a ricordare ciò che è veramente importante”, ha ammesso Krul. “In questi momenti, la famiglia, la tua salute e la salute delle persone intorno a te sono le cose importanti. Sono queste le priorità e ora dovrebbe essere ancora più evidente”. E parlando di calcio: “Spero che ci concedano del tempo prima di riprendere la stagione. È necessario. Non puoi semplicemente andare dai giocatori e dire ‘Ok, la prossima settimana giocherai con l’Arsenal. Non funziona così'”. Ma l’isolamento ha anche qualche vantaggio: “Mia figlia ha 6 anni e ora è a casa con me. È bello prendere parte alla sua vita, perché di solito sono costantemente in viaggio. Mi piace molto passare del tempo con lei”, ha concluso Krul.