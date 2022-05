Notizia falsa allo stadio: il Real Oviedo festeggia accesso ai playoff ma poi…

Un boato, poi la festa ma è tutto un grande equivoco

Una grandissima beffa nata da un boato dei tifosi che aveva illuso tutti. Succede sul campo del Real Oviedo , squadra di seconda categoria in Spagna che credeva di aver conquistato l'accesso ai playoff per la possibile promozione in Liga. Invece, dalla gioia alla tristezza nel giro di pochi secondi.

Infatti, il fantomatico gol per il quale si stava festeggiando da parte del Burgos contro il Girona non c'è mai stato. In realtà, infatti, la partita dei rivali era già finita sullo 0-0 togliendo quello che per la verità non era mai stato l'accesso al playoff dell'Oviedo. Una beffa atroce per i calciatori che hanno dovuto guardare i propri smarphone per rendersi conto di quanto effettivamente era accaduto.