Notte da incubo per Foden: rissa in un pub e sua madre colpita da diversi colpi

Disavventura per il calciatore inglese del Manchester City

Una serata da dimenticare, quella vissuta da Phil Foden, giocatore del Manchester City. L'inglese, dopo aver perso in casa contro il Tottenham in Premier League, ha dovuto fare i conti con un'altra problematica. Da quanto si apprende da diversi account social tra cui "London & UK Crime", il classe 2000 è rimasto coinvolto in una rissa in un pub. Con lui anche sua madre, colpita più volte da alcuni uomini.