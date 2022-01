Notte da incubo per Renato Sanches: sbaglia rigore e sua casa viene svaligiata

Il centrocampista ha vissuto ore molto agitate

Giornata davvero da dimenticare quella vissuta martedì dal centrocampista portoghese Renato Sanches . Il giocatore del Lille , come riportato da AS e da A Bola, infatti, è stato protagonista in negativo, prima sul terreno di gioco, poi anche per una sfortunata vicende che lo ha visto vittima di un furto.

Da quanto si apprende dai media prima citati, Renato Sanches non vedrà l'ora di dimenticare lo scorso martedì quando col Lille, nella gara di Coppa, oltre ad aver perso la sfida si è visto autore di un errore dal dischetto nella lotteria dei rigori che ha deciso poi la sfida. Ma non solo. Infatti, come anticipato, il centrocampista portoghese, una volta tornato a casa, si è ritrovato con la propria dimora appena svaligiata. Mentre l'ex Bayern Monaco era in campo, infatti, alcuni malviventi hanno fatto irruzione nella sua abitazione portando via denaro, orologi e altri oggetti di valore. Il giocatore ha sporto denuncia.