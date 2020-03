Nouri torna a casa, il fratello: “E’ sveglio, parla con le sopracciglia”

Abdelhak Nouri torna a casa. Il talento dell’Ajax due anni fa venne colpito da un grave attacco cardiaco mentre era in campo per un’amichevole. Dopo quel trauma, due anni lunghissimi di coma dai quali però Nouri si è svegliato. Il coma profondo ha provocato danni celebrali permanenti ed ora la famiglia si prenderà cura di lui.

PARLA IL FRATELLO – Abderrahim Nouri, fratello del giocatore ha parlato durante la trasmissione De Wereld Draait Door riguardo alle condizioni di salute del fratello: “E’ sveglio, mangia ma non si alza dal letto. Nei momenti migliori comunica muovendo le sopracciglia. Appie è consapevole di dove si trova. Per lui è importante stare con la sua famiglia. Notiamo che gli piace quando guardiamo le partite. A volte sorride. Facciamo finta che non sia malato, gli parliamo.”