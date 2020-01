Nübel al Bayern Monaco, il ct Löw non perdona: “Se un giovane fa panchina per 2-3 anni…”

Prima l’annuncio del suo passaggio al Bayern Monaco, poi la fascia da capitano dello Schalke 04 tolta. Adesso, per Alexander Nübel, portiere tedesco, arrivano anche le parole non certo positive del ct della Germania Joachim Löw.

Il passaggio del giovane portiere al club della Baviera non è piaciuto al mister della Nazionale che ha commentato negativamente, come riporta la Bild, la scelta dell’estremo difensore: “Sono un sostenitore dei giovani calciatori. E voglio che questi giochino il più possibile. Ecco perché se un giocatore di 20-21 anni decide di andare a sedersi in panchina per 2-3 stagioni, beh. Non so quanto possa essere positivo”. Con ogni probabilità, infatti, Nübel sarà il vice di Neuer al Bayern Monaco e questo potrebbe comprometterne la crescita professionale.