Nuno Espirito Santo: “Da allenatore del mese al licenziamento. Calcio spietato”

Il mister portoghese è stato esonerato dal Tottenham

POST - "Wow, le ultime settimane sono state a dir poco frenetiche. Questo è il calcio, lo sport più spietato del mondo. Solo un paio di settimane fa sono stato incoronato allenatore del mese e adesso sono passato velocemente al presente dove sono passati solo alcuni giorni dal mio licenziamento dagli Spurs", ha scritto Nuno Espirito Santo. "Questa è la vita, ora vado avanti alla ricerca della mia prossima sfida. Voglio ringraziare i tifosi Spurs: quando sono arrivato in questo grande club avevo previsto una visione per portare dei trofei ma non tutto è andato secondo i piani. Questo è tutto ciò che realmente viviamo e impariamo, non vedo l'ora di tenervi aggiornati sul futuro e vi ringrazio ancora una volta per il vostro costante supporto".