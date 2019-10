Nuno Gomes sicuro: “Il Portogallo con CR7 e Joao Felix può vincere ancora l’Europeo”

L’ex attaccante Nuno Gomes, ritiratosi nel 2014, in una intervista a Leggo ha parlato del suo Portogallo, con cui fra il 1996 e il 2011 ha collezionato 29 reti in 79 presenze: “Joao Felix è un fuoriclasse, è giovanissimo e ha tempo per diventare ancora più forte e vincere il Pallone d’oro. Con lui e Cristiano Ronaldo sono sicuro che la Nazionale può vincere ancora l’Europeo, ma anche perché la rosa è forte pure negli altri reparti. Ho giocato poco con CR7? Con lui ho disputato due Europei e un Mondiale, mi sarebbe sicuramente piaciuto farlo ancora, perché con a fianco un fenomeno così avrei segnato tanti gol in più”.

L’attuale dirigente del Benfica si è soffermato anche sulla Serie A: “Quando si ha Cristiano in squadra sei sempre favorito, ma quest’anno il campionato è molto più competitivo, penso a Inter e Napoli ma anche all’Atalanta. E non sottovalutate la Roma di Fonseca”.