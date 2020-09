Nuova avventura in Brasile per Amantino Mancini: primo giorno da allenatore al Villa Nova

Amantino Mancini torna in Brasile da allenatore. Dopo le conferme arrivate nei giorni scorsi, l’ex giocatore anche di Roma, Inter e Milan ed ex allenatore anche del Foggia, è pronto ad iniziare una nuova avventura col Villa Nova.

Mancini: primo giorno al Villa Nova

Attraverso un messaggio pubblica sul proprio profilo Instagram, Mancini ha voluto ringraziare il club per l’opportunità ricevuta e si è detto carico per la nuova esperienza: “Oggi inizio la mia carriera da allenatore in Brasile. Dopo anni alla ricerca di conoscenze, ho tenuto diversi corsi CBF B, UEFA B e PRO, sono molto contento per questa nuova sfida in cui credo molto. Grazie Dio e grazie al Villa Nova per l’opportunità”.