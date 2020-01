Nuova avventura per Chicharito Hernandez: “In Europa non c’era più fiducia”

Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen: le occasioni non sono mancate a Javier “Chicharito” Hernandez. Tuttavia l’attaccante messicano non è mai riuscito a mostrare con continuità il suo enorme talento. E così, dopo le ultime deludenti esperienze, il giocatore ha deciso di rilanciarsi altrove. Lo farà ai Los Angeles Galaxy, l’ex squadra di Zlatan Ibrahimovic in MLS. Queste le sue parole alla presentazione: “La gente dirà che ho preso questa strada perché in Europa non avevo più chance. Ma a volte nel calcio ci sono cose che non sono nelle tue mani, che non dipendono da te. Negli ultimi due anni i dirigenti hanno deciso di dare fiducia ad altri calciatori piuttosto che a me, mentre qui mi hanno detto che vogliono darmi tutta la fiducia del caso. Mi ritengono la persona giusta per aiutare il club”.