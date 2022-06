Nuova avventura per Gattuso: sarà l’allenatore del Valencia

Nuova panchina per l'ex centrocampista

Gennaro Gattuso riparte dalla Liga spagnola. Come riferisce Sky Sport, l'ex centrocampista e attuale allenatore sarà il nuovo tecnico del Valencia. L'ufficialità del club spagnolo arriverà a breve. Per Ringhio si tratta della prima esperienza in Spagna, dopo quelle in Italia con Napoli, Fiorentina, con cui la sua avventura è durata circa un mese, Palermo, Pisa e Milan.