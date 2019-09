Dopo qualche tentennamento, Fredy Guarin ha deciso. Il centrocampista offensivo colombiano riparte dal Brasile dopo l’esperienza in Cina. Il giocatore ha siglato l’accordo con il Vasco da Gama, che ha da poco ufficializzato il colpo di mercato. Ex Inter, Guarin è stato vicinissimo al ritorno in Italia, corteggiato da Brescia ed Atalanta. Non è stato trovato l’accordo con uno dei due club di Serie A e così il colombiano ha deciso di tentare una nuova avventura in Brasile.