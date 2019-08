Nuova avventura per Lichtsteiner: accordo vicino con l’Augsburg

Potrebbe esserci la Germania nel futuro di Stephan Lichsteiner. Il terzino svizzero, dopo una stagione in Premier League con la maglia dell’Arsenal dovrebbe ricominciare dalla Bundesliga. Svincolatosi dopo un anno dai Gunners, per il classe ’84 ci sarebbe l’Augsburg, pronto a metterlo sotto contratto.

A rivelarlo è Kicker, secondo cui l’accordo tra il club bavarese e il terzino svizzero è vicino. Lichtsteiner arriverebbe a costo zero e porterebbe al club tedesco quel pizzico di esperienza necessaria ad evitare sconfitte come quella vista nella prima uscita stagionale contro il Borussia Dormtund (1-5).

A 35 anni, per Lichtsteiner è pronta una nuova esperienza che potrebbe anche essere l’ultima di un certo livello nel mondo del calcio. L’Augsburg ha intenzione di puntare su di lui e l’ex Juventus farà di tutto per non deludere la squadra di Augusta.