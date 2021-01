Nuova avventura per Paolo Tramezzani: è il nuovo allenatore Hajduk Spalato

Nuova avventura in Croazia per Paolo Tramezzani. Il mister è stato annunciato come nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato. La società, che al momento si trova al quinto posto in classifica in campionato con 17 punti, ha affidato le redini della prima squadra al tecnico.

Tramezzani ha firmato in queste ore un contratto fino a giugno 2022 e assumerà da subito la gestione della prima squadra. Lo staff tecnico di includerà l’assistente Attila Malfatti e il vice allenatore Valerio Zuddas. Sui social e sul sito del club, il comunicato ufficiale che annuncia l’arrivo del mister.