Nuova avventura per Rafa Marquez: guiderà le giovanili della RSD Alcalà

Nuova esperienza in Europa per Rafa Marquez. L’ex storico difensore della Nazionale messicana, autore di ben 5 Mondiali disputati, ha deciso di intraprendere una nuova carriera. quella da allenatore. L’ex giocatore anche del Barcellona, con un passato in Italia al Verona, è diventato il mister delle giovanali della RSD Alcalà, squadra di terza divisione spagnola.

Rafa Marquez: “Grato per questa opportunità”

Dopo il ritiro dal calcio giocato Rafa Marquez aveva subito intrapreso una nuova carriera studiando per diventare allenatore. Adesso, il messicano tenta la nuova avventura in panchina in qualità di tecnico dellla RSD Alcalà, società di terza divisione spagnola, che gli ha affidato la squadra giovanile.

Sui social l’annuncio con tanto di prime parole da parte del mister rilasciate nel corso della sua presentazione: “Per me è una bellissima opportunità, sono molto grato al club. Ho ricevuto una grandissima accoglienza per un progetto importante, voglio offrire tutta la mia esperienza con il desiderio di imparare il più possibile e aiutare il club a raggiungere importanti traguardi”.

