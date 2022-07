Nuova avventura per Tudor: sarà il nuovo allenatore del Marsiglia

Igor Tudor ha vissuto un exploit della sua carriera da allenatore in questi anni. Dal ruolo di vice allenatore di Pirlo alla Juventus , alla grande cavalcata sulla panchina del Verona nella passata stagione. Il croato non ha deciso di continuare la sua esperienza con gli scaligeri, ma ha già trovato un nuovo incarico in una società molto importante.

Nei giorni precedenti alcune voci davano il tecnico ex Hellas Verona vicino all'Olympique Marsiglia e adesso è stato raggiunto l'accordo definitivo tra le due parti. Il croato sostituirà Jorge Sampaoli, che nei giorni precedenti ha risolto il club coi francesi, e firmerà un contratto biennale. Tudor potrebbe arrivare in Francia già nella giornata di lunedì e sarà pronto dunque a guidare l'OM nel campionato francese e soprattutto in Champions League.