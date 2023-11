Nuova bufera su Vinicius, le critiche di Puyol: “Deve cambiare atteggiamento”

Puyol ha poi detto la propria sulle forti critiche mosse alla squadra da Ilkay Gündogan al termine del Clasico: “Ha detto quello che sentiva in quel momento, esprimendo la sua rabbia e la sua frustrazione dopo la sconfitta, che immagino fossero quelle di tutta la squadra e dello staff tecnico. Contro il Real il Barcellona non ha giocato male, ma ha perso pur non meritandolo. Contro la Real Sociedad sono arrivati i tre punti al termine di una prestazione non entusiasmante. Il calcio è questo, comunque il Barcellona è fortunato ad avere tanti giovani di talento che in un momento come questo possono dare tanto”.