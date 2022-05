Nuova esperienza per Edgar Davids: farà parte dello staff tecnico dell’Olanda

Nuovo incarico per l'ex centrocampista

Nuova esperienza per una conoscenza del calcio italiano. Edgar Davids , ex centrocampista di Milan , Juventus e Inter , entrerà a far parte dello staff tecnico del commissario tecnico dell' Olanda Louis Van Gaal . L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali della Federazione della nazionale arancione.

Tra le varie esperienze, il Pitbull aveva allenato per qualche mese una squadra della terze serie portoghese prima di essere esonerato. Dal 2013 è ambasciatore della Juventus nel mondo. "Non sono solo orgoglioso, ma anche molto entusiasta, di poter continuare la mia carriera di allenatore con un uomo così famoso come Louis Van Gaal e di poter lavorare con il top assoluto dell'Olanda", queste le parole di Davids. L'ex bianconero vanta 74 presenze, di cui 12 come capitano, con la selezione Oranje.