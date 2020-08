Nuova ondata di contagi da coronavirus, in Germania niente pubblico fino a fine anno

Ancora niente pubblico negli stadi. La nuova ondata di coronavirus che ha colpito tutta l’Europa, ed in modo particolare la Germania, impone il prolungamento degli eventi sportivi senza tifosi. In tal senso, i tedeschi hanno deciso di rinunciare ai fan anche per quanto riguarda il calcio, fino alla fine dell’anno.

Germania: niente tifosi fino al 2021

Come scrive l’Ansa, la Germania va a rafforzare ulteriormente le misure anti Covid-19. La curva dei contagi che è tornata a salire nel Paese ha imposto un provvedimento immediato con il prolungamento dei divieti già in atto in termini di presenza del pubblico agli eventi sportivi.

Non solo. Le restrizioni riguarderanno anche lo sport, e quindi anche il calcio. Fino a fine anno, dunque, gli eventi resteranno chiusi ai tifosi. Niente fan agli stadi dunque. Un duro colpo per la Bundesliga ed in generale il calcio tedesco che sperava di riaccogliere le persone con la nuova stagione.

