Nuova vita per Forlan: l’ex Inter allenerà una big sudamericana

Diego Forlan ha deciso di cambiare vita. L’addio al calcio, però, sarà solo marginale. Infatti, l’ex attaccante dell’Uruguay cambierà semplicemente prospettiva: dal terreno di gioco alla panchina. E il primo incarico sarà assolutamente prestigioso: Forlan allenerà il Penarol, squadra in cui ha militato nel 2015/16. L’ex bomber è una vecchia conoscenza degli appassionati italiani: nel 2011/12 militò in Serie A con la casacca dell’Inter, senza incantare. In bacheca, il trionfo europeo più prestigioso resta la vittoria in Europa League nel 2009/10.