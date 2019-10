Nuova vita per Gourcuff: dalla Nazionale al tennis ma… contro un 60enne

Sembrava essere destinato ad una carriera incredibile, invece, Yohan Gourcuff, ex centrocampista tra le altre anche del Milan, non ha rispettato le attese. Ufficialmente il giocatore non ha ancora detto addio al mondo del calcio, ma dopo la scadenza del contratto con il Dijon non ha ancora trovato squadra.

Ecco perché, vederlo protagonista in un altro sport con risultati positivi sembra aprire le porte ad un nuovo scenario. Gourcuff, infatti, si è dato al tennis e lo ha fatto in Bretagna, la sua terra nativa, con il Tennis Club Larmor-Plage. Seppur ancora a livello dilettantistico e contro avversario fisicamente poco competitivi, l’ex centrocampista si è messo in mostra. L’ultima vittoria è stata ottenuta con un 6-0 netto contro un avversario di 60 anni.