Nuovo addio per Yaya Touré: lascia l’Olympic Donetsk

L'ex storico calciatore lascia il club

Yaya Touré non è più l'assistente allenatore dell' Olympik Donetsk , squadra del campionato ucraino. L'ex nazionale ivoriano ha lasciato il suo incarico per ragioni sconosciute. È stato lo stesso club ad ufficializzare la sua partenza attraverso un comunicato apparso sul sito e sui profili social.

La prima vera avventura da allenatore, e in questo caso da assistente, è durata appena quattro mesi. "Yaya Touré non è più vice-allenatore della squadra di Donetsk. Lo specialista 37enne lavorava nel club di Donetsk da 4 mesi", si legge sul sito della società. "Era proprio con l'Olimpik Donetsk che il leggendario ivoriano aveva iniziato la sua carriera da allenatore, dopo essere stato assistente nelle squadre di Igor Klomovskiy, Yuriy Kalitvintsev e Roman Sanzhar", ha tenito a ricordare il club.

Sui social, ennesimo omaggio a Yaya Touré: "Carattere carismatico, sempre aperto e sorridente... Durante il suo periodo in squadra, Yaya è diventato parte integrante del famiglia dell'Olympic e lo sarà sempre!". "L'FC Olimpik desidera ringraziare il Sig. Touré per il suo contributo allo sviluppo del club e gli augura il successo nella sua futura carriera", ha concluso il comunicato. Le motivazioni dell'addio, però, non sono state rese note...