‘Oba Oba’ Martins torna a giocare dopo due anni: è fatta con lo Shanghai Shenhua

In Italia lo ricordano per le sue capriole con la maglia dell’Inter, Obafemi Martins è pronto a tornare in campo dopo due anni di stop forzato. L’attaccante starebbe per firmare con lo Shanghai Shenhua club con il quale aveva interrotto il proprio contratto nel 2018.

Come riportato da Titan Sports, Martins è sbarcato in Cina ed è stato immortalato con una mascherina, per contrastare il coronavirus che, però ormai, nel Paese asiatico non fa più così paura come nei mesi precedenti. L’attaccante prenderà il posto lasciato libero da Ighalo, andato al Manchester United che, a questo punto, dovrebbe riscattarlo. Martins è pronto a 35 anni a rimettersi in gioco e far esultare con le sue capriole i tifosi del club cinese…