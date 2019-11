Obi Mikel e il retroscena su Hazard: “Non gli piaceva allenarsi duramente, ma…”

Curiosa intervista rilasciata dal centrocampista del Trabzonspor Obi Mikel. Il nigeriano ha parlato a beINSports dei suoi tempi al Chelsea rivelando un aneddoto sugli allenamenti di Eden Hazard, ex blues attualmente in forza al Real Madrid, e non solo.



RIVELAZIONE – “Forse non è bravo come Messi, ma può fare quello che vuole con la palla ai suoi piedi”, ha detto Obi Mikel sul belga. E poi il retroscena: “Non gli piaceva allenarsi duramente. Mentre lavoravamo sul campo lui aspettava solo che finisse l’allenamento. Ma la domenica era sempre l’uomo della partita, il migliore. Era una cosa davvero incredibile”.

NUOVO MESSI – Interessante anche il parere del centrocampista su Abdulkadir Omur, stellina turca del Trabzonspor: “Quando l’ho visto in allenamento, mi sono detto: ‘Forse un altro Messi non verrà al mondo, ma questo ragazzo è molto simile a Messi'”, ha detto Obi Mikel. “Conosco molto bene Messi perché ci ho giocato contro sia contro il Barcellona sia contro l’Argentina. Abdulkadir ha qualcosa di Messi in ogni giocata che fa”.