Obi Mikel: “Salah? Al Chelsea era un giovane amato da tutti. Non credevo sarebbe diventato così forte”

Mohamed Salah è sicuramente uno degli attaccanti più forti del mondo di questi ultimi anni. Il centravanti egiziano del Liverpool ha vinto nella scorsa annata il titolo di capocannoniere della Premier League a parimerito con Aubameyang e il compagno di squadra Mané. Una carriera che, adesso, è davvero all’apice ma che in passato non sembrava potesse diventare tale. Ad affermarlo è stato Jon Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea, ed ex collega in blues proprio di Salah.

Obi Mikel: “Salah era un giovane amato da tutti. Non immaginavo che…”

Parlando ai microfoni di OnTime Sports, come riporta il Mirror, Obi Mikel si è soffermato sulla crescita esponenziale di Salah in riferimento agli anni al Chelsea prima dei vari trasferimenti alla Fiorentina, alla Roma ed infine, appunto, al Liverpool dove è diventato ‘grande’. “Quando Salah è arrivato al Chelsea era un giovane ragazzo. Era simpatico ed era amato da tutti”, ha spiegato l’ex centrocampista ammettendo quasi una sorta di tenerezza nei confronti del piccolo egiziano. “Era molto disciplinato e tutto lo adoravano. Eravamo molto amici, spesso scherzavamo insieme. Io credevo nella sua crescita, questo sì, ma mai mi sarei aspettato sarebbe diventato così forte. Non mi aspettavo avrebbe raggiunta questa qualità“.