Oblak, dall’Atletico Madrid alla Premier League? “Non so cosa porterà il futuro”

Il portiere Colchoneros si dice possiibilista ad un cambio di campionato

IL FUTURO - " La Premier League ha squadre forti. Forse le più forti. Ma penso che alla fine sia quello che ti chiede l'allenatore la cosa più importante per un calciatore. Ascoltare le sue istruzioni", ha detto il portiere dell' Atletico Madrid Oblak rispondendo alle domande sul calcio inglese. Poi a livello personale: "Sei uno degli 11, quindi fai quello che ti chiede il mister. Tutti i giocatori in campo la pensano così. Non importa se giochi in Premier League, nel campionato italiano, o in quello spagnolo. Ovunque tu vada devi fare quello che ti chiede l'allenatore".

Alla domanda se può immaginarsi a giocare in Premier League, Oblak ha aggiunto: "Non lo so. Non so cosa porterà il futuro, ma sono sicuro che in qualsiasi campionato giocassi, potrei farlo bene. Ma ripeto, non sai mai cosa potrà accadere in futuro. Sono in Spagna da sette anni. Vediamo. Sono ancora giovane. Certo, non più così giovane, ma ho ancora qualche anno davanti. La cosa più importante per me è la speranza di non subire infortuni. Vediamo cosa mi riserva il futuro".