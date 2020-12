Oblak e l’incubo chiamato… Messi: “Vede tutto, se ti muovi ti punisce. Mi ha fatto troppi gol…”

Jan Oblak esalta Lionel Messi e lo fa ai microfoni di Sky Sports descrivendo quello che sembra, a tutti gli effetti, un vero e proprio incubo per i portieri. L’estremo difensore dell’Atletico Madrid affronta da anni La Pulce sia in Liga che in Coppa e, spesso, ha avuto a che fare con delle prodezze incredibili da parte dell’argentino.

Oblak: “Messi mi ha segnato tanti gol… troppi”

“È ancora il miglior giocatore del mondo”, ha esordito Oblak su Messi. “Ha segnato tanti gol contro di me… Davvero troppi! Ma è un grande giocatore, un giocatore straordinario, il miglior giocatore che ci sia. Capita spesso che lui segni gol e ancora non hai capito come abbia fatto. Pensi di essere vicino a parare e invece non è così. A volte sembra che non tiri neppure in porta che la stia passando e invece fa gol”.

E ancora: “È sempre difficile parlare dei gol subiti, perché ai portieri non piace prendere gol. A volte non lo vedi. Forse pensi che non sia pericoloso e poi segna. Per un portiere è difficile prevedere come si comporterà. Messi è imprevedibile. Non sai mai cosa possa fare. Lui è bravo in tutto. Se fai un passo da una parte lui tirerà dall’altra, lo sa, lo vede e agisce. Se vai a terrà ti supererà accanto. Se vai a destra lui andrà a sinistra. Nell’1contro1 hai bisogno di fortuna contro Messi solo di quella”.

“Quale sarà il futuro di Messi? Non lo so. Il Barcellona ha cambiato tanti giocatori e lui è lì da tanti anni. So solo che non si fermerà a 644 gol e andrà avanti. Spero solo non ne segni contro di me…”, ha concluso Oblak.