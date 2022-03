Oblak in Premier League, il retroscena di Trippier: “Mi faceva tante domande…”

I due ex compagni dell'Atletico Madrid potrebbero ritrovarsi in Inghilterra

Kieran Trippier ha parlato del suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Atletico Madrid Jan Oblak rivelando un possibile futuro del portiere in terra inglese. In un'intervista concessa a BBC Sport l'esterno ha rivelato che apprezzerebbe riabbracciare l'ex collega se non addirittura nella stessa squadra - l'inglese ora è al Newcastle -, almeno in Premier League.