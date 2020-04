Ocampos racconta Bielsa: “Come essere allenati dal Professore de La Casa di Carta…”

In tanti lo ricorderanno in Italia per le sue esperienze con le maglie di Genoa e Milan. Ma Lucas Ocampos, nonostante la giovane età, ha vissuto diverse altre tappe di carriera con maglie come quella del Monaco e anche del Marsiglia salvo poi passare nel suo attuale club: il Siviglia.

Intervistato da Tyc Sports, però, il classe 1994 si è voluto soffermare soprattutto sull’esperienza in Francia sotto la guida di Marcelo Bielsa quando il Loco allenava il Marsiglia. Curiore le sue parole sullo stile del tecnico argentino: “Essere allenato da lui è stata un’esperienza unica”, ha ammesso Ocampos. “Non lo conoscevo, avevo sentito molte cose a riguardo. L’assistente do Bielsa mi ha chiamato una volta e mi ha detto voleva parlare con me. Così ci siamo incontrati e alla fine sono andato subito a prendere le mie cose. Ho firmato il contratto di martedì e sabato ero già in campo. In quei giorni, però, non ho avuto nessuno tipo di contatto con Bielsa, nemmeno in allenamento. Lui insegna a distanza, dal martedì al sabato non lo vedi ma per me è uno dei più grandi allenatori che abbia mai avuto. Era come il Professore de La Casa di Carta“.

DEBUTTO – Curioso anche il suo debutto con la maglia dei francesi: “Ricordo bene quel giorno. Stavamo perdendo al primo tempo 1-0. Mi chiama e mi dice ‘Scaldati negli spogliatoi. Poi sono entrato e ho segnato dopo 10 minuti. Poco prima della fine della partita, però, uno dei nostri viene mandato via dall’arbitro per un cartellino rosso. Bielsa allora mi ha richiamato in panchina. Una cosa molto rara dato che ero entrato da poco. Potrei scrivere un libro sul mio debutto”.

ANCHE CASSANO SOGNA DI LAVORARE CON BIELSA