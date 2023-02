Odegaard all’Arsenal: tutto merito di… Fifa

Sull'attualità dell'Arsenal con la vetta in classifica in Premier League: "Siamo in corsa per il titolo, ma c'è ancora molta strada da fare e credetemi, nessuno sta pensando a maggio. Lo so che è un cliché, ma stiamo affrontando la stagione una partita alla volta, allenamento per allenamento. Però posso dire che se c'è ancora qualcuno che non crede in questa squadra, credetemi: non ci sono limiti per quello che possiamo fare. Nessuno può convincermi del contrario".