Odegaard e lo spogliatoio del Real Madrid: “Difficile fare amicizia…”

Parla il talento norvegese ora all'Arsenal

Martin Odegaard si racconta e lo fa in un'intervista concessa a TV2nella quale ha parlato delle difficoltà nel creare rapporti in uno spogliatoio importante come quello del Real Madrid. L'attuale calciatore dell'Arsenal è stato mandato in Premier League per crescere e mettersi in mostra e, per sua stessa ammissione, ha trovato un ambiente più sereno e con un'atmosfera migliore.