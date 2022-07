O’Hara: “United, disastro l’addio di Cristiano Ronaldo. Lui vede la nave che affonda”

Il calciatore ha commentato la vicenda legata al futuro del portoghese.

Redazione ITASportPress

Assente al primo e al secondo giorno di lavoro del Manchester United in vista della nuova stagione, Cristiano Ronaldo sta facendo parlare di sé soprattutto in chiave calciomercato. Il portoghese sembra essere intenzionato a dire addio ai Red Devils per andare in un club che giochi la Champions League e che abbia subito ambizioni di vittoria.

Spesso criticato, il cinque volte Pallone d'Oro ha trovato in Jamie O'Hara un grande sostenitore che, ai microfoni di talkSPORT, ha sottolineato come l'addio dell'attaccante, per sua scelta, dallo United sarebbe più che giustificato.

DISASTRO - "Cristiano Ronaldo è stato il loro capocannoniere la scorsa stagione, è sempre stato presente nei grandi momenti per il club. Se n'è sta andando perché vede che stanno affondando una nave. Il Manchester United è disastroso perché lo sta lasciando partire", ha detto O'Hara. "Diamine, è il loro miglior giocatore. Quante volte è stato decisivo? Quante volte li ha trascinati? Li ha tenuti in piedi per mesi e mesi. Penso si sia guadagnato il diritto di dire: 'Il futuro non è brillante qui allo United, io voglio vincere trofei'. Lo aveva detto che gli restano anche 2-3 anni buoni per vincere ed è quello che vuole fare".