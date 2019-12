Olanda, altro caso di razzismo: Onana insultato nel match contro il Telstar

Il calcio vede, purtroppo, un altro caso di razzismo. Questa volta in Olanda, dove nel match tra Telstar e Ajax, il portiere del Lancieri Andre Onana è stato vittima di epiteti a sfondo discriminatorio. Lo riporta Sport che scrive come all’estremo difensore siano arrivati termini come “morto di fame” o frasi con la parola “banana” da un settore specifico dello stadio.

La squadra di casa avrebbe provveduto a mettere nero su bianco quanto accaduto e a promettere un’indagine: “Non accetteremo mai che i giocatori rivali, i nostri giocatori o chiunque altro siano trattati in un modo che non è consono con tutto ciò che il Telstar difende. Prenderemo la questione molto sul serio, non ci arrenderemo e metteremo fine a tutto questo”.

Per la cronaca, la gara è terminata 3-4 per l’Ajax.