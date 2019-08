Olanda, crolla una parte del tetto dello stadio dell’AZ Alkmaar: tragedia sfiorata

Una vera e propria tragedia sfiorata in Olanda. A causa delle forti raffiche di vento, parte del tetto dello stadio dell’AZ Alkmaar, che si chiama AFAS Stadion, è crollato ma fortunatamente non erano presenti tifosi biancorossi allo stadio. Lo squarcio dalle immagini è impressionante, ma come sottolineato dai media locali nessuno era sugli spalti per cui non vi sono vite in pericolo. L’impianto, situato a circa 25 km dalla capitale Amsterdam, fu inaugurato nel 2004 e nel 2013 fu soggetto ad un incendio durante un match di Europa League contro i greci dell’Atromitos e fu evacuato generando il panico degli spettatori che stavano assistendo alla partita. A causa del crollo di oggi, invece, l’AZ Alkmaar dovrà giocare altrove il terzo turno preliminare dell’Europa League contro l’FC Mariupol, prevista per giovedì prossimo.