Olanda, Depay si fa male: “Potrebbe essere momento più duro della carriera”

Stagione in salita per l'attaccante della Nazionale che si era trasferito ad inizio anno all'Atletico Madrid.

"Non posso dire molto al riguardo ora, spero che non sia poi così grave ma ovviamente è fastidioso", ha detto Depay sulle sue condizioni fisiche. "Questa è una stagione difficile per me, è molto dura mentalmente. Potrebbe essere la stagione più dura della mia carriera finora. Ma sfortunatamente momenti come questo fanno parte della vita di un calciatore. Quando questo finirà, probabilmente vivrò di nuovo le cose belle".