Olanda, eventi sportivi sospesi fino al 1° settembre: l’Eredivisie potrebbe essere terminata

Eventi sportivi sospesi fino al 1° settembre. Questo quanto annunciato dal primo ministro dell’Olanda Mark Rutte nel corso di una conferenza stampa, nella quale ha illustrato le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Mentre le scuole riapriranno l’11 maggio, tutte le manifestazioni pubbliche, comprese quelle sportive, sono state infatti sospese fino a settembre. Una decisione che potrebbe quindi aver posto definitivamente la parole fine al campionato di Eredivisie, che dopo 26 giornate vedeva appaiate in testa Ajax e Az Alkmaar a quota 56 punti, sei in più del Feyenoord.