Olanda, Federcalcio permette a calciatrice di giocare con la squadra maschile

Quanto accaduto in Olanda ha del rivoluzionario per il mondo del calcio femminile, e non solo. La Federcalcio locale, infatti, ha permesso ad una giovane atleta di giocare insieme alla squadra maschile.

SQUADRE MISTE

All’interno dell’Olanda sono ammesse fino all’età di 19 anni le squadre miste, ma una volta superato quel limite d’età le calciatrici o si uniscono ad un club femminile, oppure restano nella categoria mista B. A beneficiare di questa particolare regola è stata Ellen Fokkeme, calciatrice del Foarut.

LE DICHIARAZIONI – “È fantastico poter continuare a giocare per Foarut. Sono stata in squadra con questi ragazzi fin da quando avevo cinque anni, e sarebbe stato un peccato non unirmi a loro la prossima stagione. Non ho idea di come funzionerà, ma sono molto felice di far parte dell’esperimento”.