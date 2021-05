Olanda, i convocati per Euro 2020: assenti due ‘italiani’

Hateboer e Karsdorp non faranno parte della spedizione dell’Olanda per Euro 2020

Il ct della nazionale olandese Frank de Boer ha diramato la lista di convocati per Euro 2020. Presenti tanti ‘italiani’ come De Vrij e De Ligt, assenti invece Hateboer dell’Atalanta e Karsdorp della Roma. Non c’è Van Dijk, come ha annunciato lo stesso giocatore alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio.