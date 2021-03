Olanda, i tifosi del Psv colpiscono Tadic. Le scuse all’Ajax: “Non sono i nostri valori”

Vita nuova, vecchi problemi: così si potrebbe riassumere quanto accaduto al termine di Psv-Ajax. Lo scontro diretto tra le big del campionato olandese si è concluso con un pari per 1-1, che avvicina di fatto i lancieri alla vittoria del titolo. Infatti la formazione di Amsterdam può vantare sei lunghezze di vantaggio proprio sui diretti rivali. Una dote preziosa nel rush finale. Tuttavia non tutto è andato come previsto.

COLPITO

Non ha passato un pomeriggio piacevole Dusan Tadic. L’attaccante dell’Ajax, autore del gol del pareggio, è stato colpito da una monetina dai tifosi avversari mentre raggiungeva il pullman della squadra al termine del match. L’episodio ha portato all’arresto di tre persone. Il Psv ha immediatamente chiesto scusa all’Ajax: “Siamo rammaricati per quanto accaduto. Quello che è successo non corrisponde ai valori del nostro club”.