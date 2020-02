Olanda, i tifosi diventano allenatori: lezione tattica alla squadra

Ci sono tifosi di vario tipo. Passionali, esigenti, esagerati, emotivi: ogni supporters ha una sua particolarità. Sicuramente sono davvero originali i fedelissimi dell’ADO Den Haag, squadra olandese militante in Eredivisie. L’allenamento del club è stato interrotto pacificamente con un solo obiettivo da parte di questi tifosi: dare una lezione tattica all’allenatore Alan Pardew e ai suoi giocatori, Così è andato in scena un simpatico siparietto: tutta la squadra dietro alla lavagna ad ascoltare le teorie dei nuovi tecnici. Con questo gesto dimostrativo, i supporters sperano di scuotere l’ADO Den Haag attualmente al penultimo posto in Eredivisie con 18 punti dopo 24 partite, con un ritardo di 4 punti dalla zona spareggio e 6 dalla zona salvezza. Preoccupa la mancanza di vittorie: l’ultima gioia risale a un mese fa. Chissà se la lezione tattica sortirà i suoi effetti.