Olanda, Koeman svela: “Ho detto no al Barcellona per il post Valverde”

Dopo l’esonero di Valverde si era creata molta confusione attorno alla panchina del Barcellona. Tanti i nomi che erano circolati in ottica blaugrana, ma alla fine la dirigenza scelse Quique Setien. Tra i tanti candidati figurava anche Ronald Koeman che dalle parti di Barcellona ricordano ancora con affetto. Con i blaugrana l’olandese ha vinto 4 campionati, 1 Champions League, 3 Supercoppe di Spagna e 1 Copa del Rey.

NO AL BARCELLONA – L’olandese però ha rivelato di aver detto no alla sua ex squadra dopo la proposta della dirigenza blaugrana di diventare il successore di Valverde: “Sì, è vero. Il Barcellona mi contattò per sostituire Valverde ma io sono già impegnato con la nazionale olandese”.

DE JONG – Il commissario tecnico ha dato un suo parere riguardo alla stagione di De Jong al Barcellona: “Gioca in una posizione alla quale non è abituato. Né con l’Ajax giocava lì, né tantomento lo fa con la mia nazionale. La cosa positiva è che gioca tante partite”.