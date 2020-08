Olanda, troppa aggressività in amichevole: squadra abbandona il campo

Incredibile quanto accade in Olanda. Protagoniste Katwijk ed FC Eindhoven impegnate sabato in un match amichevole. La partita, dopo un avvio intenso e ricco di falli, è stata sospesa e non è più ricominciata. Il motivo? L’FC Eindhoven ha deciso di abbandonare il match per… troppa aggressività dei rivali.

Olanda, troppa aggressitvità: l’FC Eindhoven lascia il campo

A fare un resoconto dettagliato di quanto accaduto è lo stesso FC Eindhoven che tramite i propri canali ufficiali ha spiegato cosa è avvenuto in quei 44 minuti di gioco prima dello stop della gara. “La partita è iniziata subito con alcune occasioni, poi dopo un fallo da rigore gli animi si sono accesi e la partita è diventata sempre più fisica e dura”, ha detto il club sul proprio sito. “Ci sono stati tanti intervenit duri e anche pericolosi. Al 44′, a seguito di un altro brutto intervento, la terna arbitrale si è trovata a placare gli animi diventati eccessivamente aggressivi”.

Insomma. Il risultato è che la gara è stata sospesa e l’FC Eindhoven ha deciso di salutare il campo per… la troppa aggressività dei rivali. Dal canto suo Katwijk ha fatto sapere che chiederà i danni almeno in base alle spese sostenute per organizzare il match.

