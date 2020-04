Olanda, Van Gaal non ha dubbi: “Ci sono club che vogliono trarre beneficio dal coronavirus…”

La possibile sospensione della Eredivisie porta a gravi dichiarazioni da parte di Louis Van Gaal. Parlando a Algemeen Dagblad, come riporta Marca l’ex ct e tecnico ha attaccato pesantemente coloro che stanno spingendo per la conclusione anticipata del principale campionato olandese.

Di recente, il direttore tecnico dell’Ajax Marc Overmars aveva invitato la Federazione a sospendere definitavamente la stagione e congelare quindi le posizioni in classifica. In questo caso con l’Ajax e l’AZ a pari punti in vetta. Ma secondo Van Gaal molti di coloro che vogliono questo, starebbero pensando solo ai propri interessi: “La Uefa e la Fifa dovrebbero essere disposte ad adeguare le regole e offrire un certo margine di manovra”, ha detto Van Gaal. “Possiamo riformulare il calendario e poi pensare anche a iniziare dopo la prossima stagione. Ci sono club che stanno usando la crisi del coronavirus a proprio vantaggio. Il campionato olandese deve essere portato a termine. Dopo 25 partite, non è possibile che l’Ajax diventi campione. L’AZ Alkmaar ha lo stesso numero di punti e abbiamo giocato solo tre quarti della stagione. Trovo scandaloso il modo in cui il problema della salute venga utilizzato e sfruttato“.