Olga Kalenchuk aspetta De Zerbi allo Shakhtar mostrando un lato B da favola

Il tecnico italiano ripartirà dal club ucraino dopo l'addio al Sassuolo

Roberto De Zerbi dopo il successo del Sassuolo contro il Parma ha ufficializzato il suo addio dal club neroverde a fine campionato. Per il bravo tecnico bresciano la prossima panchina sarà all'estero ed esattamente allo Shakhtar dove avrà l'opportunità di guidare una squadra che gioca le competizioni internazionali. Accordo fatto con il club ucraino e il benvenuto al nuovo allenatore lo ha dato oggi Olga Kalenchuk la giornalista che segue in casa e in trasferta il club di Donetsk e che si è fatta apprezzare già in Italia quando si giocò il match di andata degli ottavi di finale di Europa League a Roma. Olga sta spopolando sui social e viene giustamente considerata la versione ucraina di Diletta Leotta. Capelli biondi e lunghi, fisico statuario, la bella giornalista farà sicuramente la prima intervista a Roberto De Zerbi in italiano infatti sta studiando la lingua italiana come pubblicato sulla sua pagina Instagram.