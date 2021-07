Olhanense, esonerato Edgar Davids

L'ex calciatore della Juventus chiude l'avventura nel club portoghese

L'ex centrocampista della Juventus, Edgar Davids non è più l'allenatore dell'Olhanense. Il club portoghese lo ha comunicato nelle scorse ore tramite il proprio profilo Facebook con questa breve nota: "Davids non è più l'allenatore della nostra squadra. Auguriamo i più grandi successi personali sportivi per il tuo prossimo progetto".