Olympiacos, festa nella notte e tre giocatori rischiano grosso

E’ importante in questo momento osservare e rispettare scrupolosamente le norme anticontagio nel mondo del calcio.Tre giocatori dell’Olympiacos, tra cui il portoghese Ruben Semedo, rischiano una grossa multa per aver preso parte a una festa, la scorsa notte, nonostante le restrizioni per il coronavirus. La societa’, impegnata in Champions League, “ha condannato inequivocabilmente” il comportamento del suo difensore Semedo e di due centrocampisti, il serbo Lazar Randelovic e il brasiliano Bruno Felipe, che hanno partecipato a questa festa in compagnia di una trentina di persone, sulla terrazza di un hotel di Atene -secondo quanto riporta Sportmediaset-. “Il mancato rispetto dei divieti e delle regole imposte alla nostra squadra per questa stagione e’ inaccettabile”, ha aggiunto il club, che ha chiesto ai suoi giocatori di scusarsi ed ha promesso di punirli con una multa al “massimo” consentito dalle regole del club La polizia, avvertita da un vicino, questa mattina all’alba ha sorpreso una trentina di persone, ognuna delle quali e’ stata multata di 300 euro. L’albergatore e’ stato arrestato e multato di 3.000 euro.